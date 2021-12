Cinéma. En avant, vive le jeu de rôle avec ce film Pixar

L'univers du jeu de rôle est enfin adopté dans un Pixar ! C'est un univers qui me tient à cœur et ça me fait donc particulièrement plaisir de le voir exploité. Longtemps considéré comme un loisir d'ado attardé et encore affublé par certains de l'étiquette "loser" (le film en parle d'ailleurs), le jeu de rôle a tout pour plaire et c'est ce qui permet au film de nous livrer une aventure épique.

Dans En avant, nous suivons deux frères qui vivent dans un monde fantastique : ce sont des Elfes, qui côtoient des licornes et des centaures. Alors oui, le film est fantastique, mais il s'intéresse surtout à un fan de fantastique et c'est là toute la différence.

Le grand frère est passionné de jeu de rôles et se sert de sa passion pour aider son jeune frère à accomplir son rêve. La magie s'invite dans l'histoire et c'est parti pour un road-trip émouvant et semé d'embûches.

De quêtes en combats, d'énigmes en confidences, les deux frères réapprennent à se connaître et sont émouvants. Mais l'humour est très présent, avec un clan de biker-fées totalement improbable par exemple, et rend le film très accrocheur. Le spectateur ne s'ennuiera pas et passera un bon moment dans cet univers.

Un bon moment pour petits et grands

En avant est un film drôle et touchant qui parle de la famille, de l'intégration ou encore du deuil avec beaucoup d'humour. Un film qui se sert du jeu de rôle pour nous faire vivre à tous une grande aventure, néophytes comme aguerris. C'est à ne pas manquer, en ce moment au cinéma.