Hors Normandie. Monsieur Link, un film d'animation qui ne surprend pas

Aujourd'hui, je vous parle de " Monsieur Link " avec les voix de Thierry Lhermitte et Eric Judor.

Monsieur Link est un film du studio Laika réalisé à l'aide de marionnettes. Il se dégage ainsi une forte personnalité avec des personnages au style atypique, je n'ai pas eu l'impression de copié-collé qu'on peut avoir parfois, c'était intéressant.

Par contre de l'originalité dans l'histoire, j'aurais aimé en avoir. Monsieur Link est le dernier représentant de son espèce mais il espère secrètement qu'il en existe d'autres comme lui quelque part. Un aventurier à la recherche du succès va l'accompagner dans cette aventure.

Cet aventurier est imbuvable : présomptueux et sans-coeur , il recherche la reconnaissance de ses pairs à tout prix. Concédons-lui qu'il est très doué dans le style aventurier, avec un côté Indiana Jones victorien.

Le film sera bien sûr l'occasion de voir ces personnages changer au fil de l'aventure qui s'ouvre à eux mais tout était trop prévisible. Malgré de nombreuses embûches et épreuves, je n'ai pas senti de tension dans le récit c'était assez plat. Les personnages sont mis dans des cases dont ils ont du mal à se défaire et leur évolution est chaotique. Difficile de ressentir de l'empathie pour certains d'entre eux et les autres sont parfois sans intérêt.

Seul Monsieur Link sort un peu du lot mais le traitement de ses différences est fait bizarrement. Sa différence laisse au début place à beaucoup d'humour par son décalage avec la " civilisation " mais il devient vite redondant et donc bien lassant. Le sourire laisse place à de l'indifférence. L'humour est souvent trop forcé.

Monsieur Link est un film avec beaucoup de personnalité graphique, mais avec une histoire sans reliefs et des personnages finalement peu intéressants. Un film familial qui ne sortira pas du lot, actuellement au cinéma.

