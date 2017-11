Disparue à Saint-Romain-de-Colbosc: son fils relance l'appel à témoins

Une femme de 51 ans est portée disparu depuis le mercredi 8 novembre 2017 à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime). D'importants moyens de recherche avaient été déployés pour tenter de la retrouver mais sans succès. Son fils lance un nouvel appel à témoins.

La gendarmerie a lancé un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une femme de 51 ans, le mercredi 8 novembre 2017, à Saint-Romain-de-Colbosc. Elle a quitté l'aire de stationnement des camping-cars après avoir ingéré une forte quantité de médicaments.

• À lire aussi: Elle disparaît après une rupture amoureuse à Saint-Romain-de-Colbosc: la gendarmerie lance un appel à témoins



La gendarmerie a déployé d'importants moyens de recherche au sein du parc Eco-Normandie. Les bois et les mares ont été fouillés à trois reprises avec l'aide de chiens, de bénévoles et d'un hélicoptère. Des recherches qui n'ont pas abouti. Le fils de la disparue, très inquiet, a contacté la rédaction de Tendance Ouest pour relancer l'appel à témoins. Depuis ce week-end, selon lui, l'enquête n'avance plus.

Le fils de la disparue de Saint-Romain-de-Colbosc lance un nouvel appel à témoins. -

Son téléphone localisé près du château de Gromesnil

Le téléphone de sa maman a été signalé jusqu'au samedi 11 novembre 2017 autour du château de Gromesnil mais la géolocalisation de son appareil n'étant pas enclenché, la position exacte du téléphone n'a pas été établie. Il n'a d'ailleurs pas été retrouvé. Le fils espère que quelqu'un ait pu remarquer un détail jeudi 9 novembre 2017 au matin à l'heure d'embauche. Tout témoin peut se manifester auprès de la gendarmerie de Saint-Romain-de-Colbosc au 02 35 20 50 13.

