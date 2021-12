Rouen. Augmentation du tabac : une mesure efficace ?

Cela ne vous a pas échappé si vous êtes fumeur. Le paquet de cigarette a augmenté de 30 centimes en moyenne, lundi 13 novembre 2017. Il augmentera à nouveau au mois de mars et devrait dépasser les 10 euros d'ici 2020. L'objectif annoncé, réduire le nombre de fumeurs. Ils représentent un peu plus de 30% de la population en Normandie. "Ces mesures ont démontré une vraie efficacité à condition que la marche soit assez haute, explique Alexandre Baguet, chef du service addictologie au CHU de Rouen (Seine-Maritime). Cela vise deux publics : les fumeurs dont certains vont éventuellement prendre la décision d'arrêter. Et puis il y a les plus jeunes et on sait que l'augmentation du prix est un facteur important pour ne pas prendre la première cigarette".

"On accentue un côté hyprocrite"

Devant le bureau de tabac à Rouen, le son de cloche n'est pas tout à fait le même. "Ça n'aura pas d'effet sur ma consommation, nous dit un fumeur. Après tout, c'est l'État le plus gros dealer. Que vont-ils faire de l'argent ?" Même point de vue pour Brahim qui est buraliste. "Les clients sont mécontents, mais je ne pense pas que cette augmentation va diminuer la consommation", même s'il reconnaît que cela peut avoir un effet sur les plus jeunes. Autre crainte, celle de l'augmentation du trafic en solution de rechange, difficile à mesurer. "Certains me disent qu'ils iront chercher leurs cigarettes ailleurs. Aujourd'hui, on peut même se faire livrer sur internet".

