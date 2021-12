Cherbourg. Transat Jacques-Vabre : Sodebo explose le record, Région Normandie se rapproche en Class 40

C'est fait ! Les spécialistes s'accordaient à dire que le record de l'épreuve allait tomber cette année, il est effectivement tombé. Et de quelle manière !

En Ultime, Sodebo emmené par Thomas Coville et Jean-Luc Nélias a coupé la ligne d'arrivée à Salvador de Bahia avec un temps exceptionnel de 7 jours 22h 7min et 27secondes, soit près de quatre jours de mieux que la marque précédente. Juste derrière, moins de deux heures après, c'est Gitana-Rotschild avec Sébastien Josse et Thomas Rouxel qui coupait la ligne à son tour.

Top 4 possible pour Région Normandie

Si ces géants des mers sont arrivés, le reste de la flotte croise encore en plein océan atlantique, à l'image de Mix Buffet et Arkéma distants de 5 miles nautiques à peine au large des côtes brésiliennes.

Dans cette flotte, les Class 40, catégorie qui abrite le dernier équipage normand encore en lice sont à hauteur du Cap Vert. Sur Région Normandie, Olivier Cardin et Cédric Chateau font mieux que résister à l'adversité et pontaient à 15h ce lundi 13 novembre, en 5e position, à 100 miles nautiques du leader VetB mais à seulement 40 miles de Team Work, le 4e.

Les positions de ce lundi 13 novembre (15h).

Ultime : 1- Sodebo (Coville/ Nelias) arrivés en 7j 22h 07m 27sec. 2- Gitana-Rotschild arrivé en 7j 23h 55min 24sec.

Multi 50 : 1- Mix Buffet (Leroux/Riou), 2- Arkema (Roucayrol/Pella) à 5 mn.

Imoca : 1- St-Michel-Virbac (Elies/Dick), 2- SMA (Meillhat/Gahinet) à 53 mn.

Class 40 : 1- V et B (Sorel/Carpentier), Imerys (Sharp/Santurde) à 4,6 mn.

