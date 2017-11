Transat Jacques-Vabre : le Normand Louis Duc blessé, Carac se déroute vers Madère

C'est un énorme coup dur que vient de subir l'équipe composée de Louis Duc et Alexis Loison sur Carac, ce vendredi 10 novembre 2017 sur la 13e Transat Jacques-Vabre.

D'entrée de course, Louis Duc, le skipper normand de Carac, navire engagé dans la catégorie Class40 s'était blessé au poignet. Ne pouvant plus s'appuyer que sur une seule main, les conditions instables ont provoqué plusieurs chutes du Barnevillais à l'intérieur du bateau.

Blessure trop handicapante

"Depuis, il serre les dents et manoeuvre du mieux qu'il peut, pour aider Alexis (Loison), mais sa blessure au genou est aujourd'hui trop handicapante et risque de s'aggraver encore" a ainsi mentionné la direction de course de la 13e Transat Jacques Vabre ce vendredi 10 novembre 2017, dans un communiqué publié en tout début d'après-midi.

Arrivée à Funchal dans la nuit de vendredi à samedi

"Je ne peux plus me déplacer, le moindre mouvement est vraiment douloureux. Dans les conditions très instables qu'on a eues depuis le début il fallait être vraiment réactifs, ce que je n'ai pas pu faire. Il y a eu pas mal de "vracs" du coup... on a explosé le petit spi hier dans un départ au tas. Alexis commence à être bien fatigué. Je suis vraiment désolé pour lui, je l'aide comme je peux...", expliquait Louis Duc, joint par téléphone ce matin par le direction de course.

Écoutez Louis DUC développant son état physique :

L'arrivée de Carac est prévue sous quelques heures à Funchal, sur l'archipel de Madère et Jean Yves Chauve, médecin de la Transat Jacques Vabre, organise la prise en charge de Louis Duc là bas.

Classements au pointage de 15h06, ce vendredi 10 novembre :

Ultime : 1- Sodebo (Coville/Nelias)

Multi 50 : 1- Mix Buffet (Leroux/ Riou)

Imoca : 1- St-Michel (Dick/Elies)

Class 40 : 1- Imerys Clim-Energie (...) 5- Région Normandie (Cardin/Chateau), 7- Carac (Duc/Loison), ab Campagne de France (Merron/Mabire).

