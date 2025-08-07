En ce moment A Bar Song (Tipsy) SHABOOZEY
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Deauville. Une balade avec les stars du cinéma sur les Planches de Deauville

Loisir. Cet été, accordez-vous une pause culture, en vous promenant sur les mythiques Planches de Deauville. Des visites guidées sont également proposées.

Publié le 07/08/2025 à 10h00 - Par Lise Crocquevieille
Deauville. Une balade avec les stars du cinéma sur les Planches de Deauville
Les Planches de Deauville sont un endroit parfait pour profiter du bord de mer de façon originale !

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les Planches de Deauville, ce sont 643 mètres de lattes cloutées, bordées de cabines Art déco, de rotondes et de tentes rayées, devenues en quelques années le décor culte de la Côte fleurie. Imaginées par l'architecte Charles Adda et inaugurées le 6 juillet 1924, ces cabines constituent le passage obligé des touristes de passage à Deauville.

Flâner le long des 450 cabines, c'est traverser un siècle de cinéma. Depuis 1975, le festival du cinéma américain attire des stars du grand écran. Et depuis les années 1990, les noms peints sur les cabines rendent hommage à ces célébrités qui ont foulé les Planches, comme Clint Eastwood, Pedro Almodovar, Morgan Feeman ou encore Natalie Portman. Amusez-vous alors à retrouver vos stars préférées le long de la promenade. Tout l'été, des visites guidées sont organisées par l'Office de tourisme de Deauville.

Pratique. Tarifs des visites guidées : 7,50€, 6,50€ (5-17 ans). Dates sur indeauville.fr

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Charmant appartement T3 dans quartier calme de Besançon
Charmant appartement T3 dans quartier calme de Besançon Besançon (25000) 150 000€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Automobile
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Citroën DS 19 Pallas de première série
Citroën DS 19 Pallas de première série Vendôme (41100) 17 000€ Découvrir
Bonnes affaires
MATELAS BIEN FERME
MATELAS BIEN FERME Villeneuve-d'Ascq (59491) 70€ Découvrir
FAUTEUILS RELEVEURS COUCHAGE INTEGRAL
FAUTEUILS RELEVEURS COUCHAGE INTEGRAL Belleville-en-Beaujolais (69220) 0€ Découvrir
PC HP
PC HP Florange (57190) 250€ Découvrir
PC Lenovo
PC Lenovo Florange (57190) 160€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Deauville. Une balade avec les stars du cinéma sur les Planches de Deauville
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple