Transat Jacques Vabre : le meilleur départ pour les Normands Alexis Loison et Louis Duc en Class 40

Si Sodebo et Gitana sont lancés comme des Formule 1 des mers chez les Ultime, le meilleur départ chez les Class 40 est à mettre à l'actif des normands Alexis Loison et Louis Duc (Carac).

Au pointage de 9h ce lundi 6 novembre 2017, la flotte de la 13e Transat Jacques Vabre est emmenée par les deux grands favoris que sont les "Ultime", Rotschild (Josse-Rouxel) et Sodebo (Coville/Nelias), la catégorie Class 40, qui regroupe les trois équipes normandes de cette édition, est emmenée justement, par Louis Duc et Alexis Loison les deux manchois, qui étaient au petit jour sur la pointe de Bretagne au gourvenail de leur Carac.

Les 3 équipes normandes dans le Top 10

A 16 miles des leaders, Campagne de France, le navire guidé par Halvard Mabire et Miranda Merron pointait en 5e position et quelques miles derrière, on retrouvait le "Région Normandie" de Olivier Cardin et Cédric Château.

Lundi 6 novembre (pointage de 9h)

Ultime : 1- Thomas Coville et Jean-Luc Nélias (Sodebo)

Multi-50 : 1- Lalou Roucayrol et Alex Pella (Arkema)

Imoca : 1- Morgan Lagravière et Eric Perion (Des voiles et vous !)

Class 40 : 1- Alexis Loison et Louis Duc (Carac), 5- Halvard Mabire et Miranda Merron (Campagne de France), 8- Olivier Cardin et Cédric Château (Region Normandie)...

