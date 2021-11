Le Havre. Transat Jacques-Vabre : Loison et Duc toujours en tête, Région Normandie gagne deux places

Au pointage de 9h ce mardi 6 novembre 2017, la flotte de la 13e Transat Jacques Vabre est emmenée par les deux grands favoris que sont les "Ultime", Rotschild (Josse-Rouxel) et Sodebo (Coville/Nelias) qui ont déjà parcouru 1000 des 4500 miles nautiques au menu à une vitesse incroyable de 25 noeuds de moyenne.

Les Normands emmènent la course

Dans la catégorie Class 40, qui regroupe les trois équipes normandes de cette édition, on est toujours à la fête du côté de Louis Duc et Alexis Loison les deux manchois, toujours en tête avec 8 milles d'avance sur "Aïna-Enfance et Avenir".

Derrière, Miranda Merron et Halvard MAbire (Campagne de France) tiennent toujours la 5e place et voient désormais revenir sur leurs talons, le bateau Région Normandie emmené par Olivier Cardin et Cédric Chateau qui ont gagné deux place dans les dernières 24 heures de course.

Mardi 7 novembre (pointage de 9h) :

Ultime : 1- Sébastien Josse et Thomas Rouxel (Rotschild-Gintana) à 55 milles du 2e.

Multi-50 : 1- Lalou Roucayrol et Alex Pella (Arkema) à 29 milles du 2e.

Imoca : 1-Jean-Pierre Dick et Yann Elies (St-Michel) à 24 milles du 2e.

Class 40 : 1- Alexis Loison et Louis Duc (Carac) à 8 milles du 2e, 5- Halvard Mabire et Miranda Merron (Campagne de France) à 21 milles, 6- Olivier Cardin et Cédric Château (Region Normandie)à 27 milles...

