Transat Jacques Vabre: le grand départ c'est ce week-end

En voile, les skippers de la transat Jacques Vabre partent ce dimanche 5 novembre 2017 du Havre (Seine-Maritime). Ils prennent la direction de Salvador-de-Bahia (Brésil). Les plus rapides mettront à peine huit jours.

Après plus d'une semaine passée au Havre, autour du bassin Vatine, les skippers de la Transat Jacques Vabre partent officiellement ce dimanche 5 novembre 2017 à 13h35. Ils vont parcourir 4 350 milles au milieu de l'Atlantique pour rejoindre Salvador-de-Bahia au Brésil. Quatre classes différentes: Ultime, Imoca, Multi 50 et Class 40. Une course à la voile qui est une référence, écoutez Gildas Gauthier, le directeur de la Transat:

Admirer les voiliers depuis Etretat

Les voiliers quittent le bassin Vatine dimanche 5 novembre de 9h00 à 10h00 (les spectateurs peuvent les admirer depuis le quai Southampton ou depuis le village qui reste ouvert de 8h00 à 12h00). Tout le long de la plage du Havre et de Sainte-Adresse, les voiliers seront visibles jusqu'au moment du départ. Les skippers prendront ensuite la direction d'Etretat pour assurer le spectacle. En milieu d'après-midi, la course transatlantique pourra réellement débuter.

Moins de huit jours de traversée

À la vue des conditions météos, des records pourraient tomber cette année. Tous les yeux sont braqués sur les Ultime et notamment le Maxi Edmond de Rothschild (le bateau le plus rapide jamais construit et capable de voler sur l'eau). Il pourrait mettre moins de huit jours pour réaliser la traversée. Pour les Class 40, il faudra compter sur une vingtaine de jours.

