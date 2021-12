Le-Havre. Transat Jacques Vabre: Normandie est arrivé au Brésil

Ils sont arrivés peu après 16h00 (heure française) ce jeudi 23 novembre 2017 à Salvador-de-Bahia au Brésil. Le havrais Olivier Cardin et Cédric Château étaient partis du Havre (Seine-Maritime) le 5 novembre 2017 pour leur première Transat Jacques Vabre.

???? Chère @LH_LeHavre,

Tout va bien à Salvador de Bahia. Les Normands sont arrivés à bon port et ont été accueillis avec une caïpirinha et des fruits. Les skippers Olivier Cardin et Cédric Château sont contents de poser pied à terre et ont le sourire.

À très vite,#TJV2017 pic.twitter.com/mF3BYnSBa3