Le-Havre. Transat Jacques Vabre au Havre: début des festivités le 27 octobre 2017

Le Havre sera la ville départ de la 13e Transat Jacques Vabre. Le départ est prévu le 5 novembre 2017 depuis la cité Océane. Avant ce départ, une semaine de fête du 27 octobre au 5 novembre 2017 est proposée autour du bassin Vatine.

Côté course, cette nouvelle édition de la Transat Jacques Vabre est plutôt traditionnelle: 8 500 kilomètres jusqu'à Salvador-de-Bahia (Brésil), 38 bateaux pour 76 skippers. Les plus rapides mettront une dizaine de jours pour réaliser la traversée, les plus lents de 20 à 25 jours.

Côté fête, le village de la Transat s'annonce particulièrement festif cette année. Ce sera le dernier gros événement en lien avec les 500 ans du Havre. Environ 500 000 visiteurs sont attendus. Au programme, des conférences, du théâtre de rue, des concerts ou encore des sorties en voiliers. Parmi les temps forts: le prologue des skippers samedi 28 octobre dans le bassin de l'Eure et le grand feu d'artifice du samedi 4 novembre à 20h20.

Écoutez Gildas Gauthier, le directeur de la Transat Jacques Vabre:

Gildas Gauthier, directeur de la Transat Jacques Vabre Impossible de lire le son.

Écoutez Luc Lemonnier, le maire du Havre:

Luc Lemonnier, maire du Havre - Transat Jacques Vabre Impossible de lire le son.

Le village de la Transat Jacques Vabre du 27 au 5 novembre 2017 autour du bassin Vatine au Havre. Le programme des animations à retrouver ici.

A LIRE AUSSI.

Sébastien Josse dévoile son bateau "magique", le Maxi Edmond de Rothschild

Le Havre poursuit sa mue en vue des festivités des 500 ans [photos]

Les Grandes Voiles du Havre 2017 : guide pratique

Thomas Pesquet au Havre pour parrainer le bateau Initiatives-Coeur