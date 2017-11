Transat Jacques-Vabre : Avarie "sérieuse" sur Campagne de France pour Halvard Mabire et Miranda Merron

Coup dur pour l'un des équipages normands en course sur la Transat Jacques Vabre. Halvard Mabire et Miranda Merron sont contraints de faire route vers un port, afin de réparer une importante avarie sur leur bateau Campagne de France.

Ils avaient pris un bon départ, depuis 48 heures, sur la transat Jacques Vabre, en pointant à la 5e place de la flotte des Class 40. Malheureusement, Halvard Mabire et Miranda Merron font face ce mardi 7 novembre 2017 à une sérieuse avarie sur leur bateau Campagne de France.

Le communiqué officiel de la direction de course de la Transat Jacques Vabre est tombé il y a quelques minute, le premier coup dur de l'épreuve est pour un des équipages normand.

Campagne de France "ingouvernable"

Peu après 15 heures aujourd'hui, Mabire a joint Sylvie Viant, directrice de course de la Transat Jacques Vabre. Il l'a informée d'une "avarie sérieuse" survenue peu après 13 heures, heure française, sur le Class40 Campagne de France. Un brutal départ " au tas " du bateau a provoqué la rupture de la ferrure haute qui maintient le safran bâbord" a ainsi détaillé le skipper de la Manche.

Le bateau du duo Mabire-Merron "Campagne de France", positionné alors 5ème de la Class40, naviguait alors avec plus de 20 noeuds de vent de secteur nord-ouest, et des rafales à 30 noeuds sur une mer très hachée.

Rejoindre un port d'Espagne pour réparer

Cette avarie les prive d'un safran, rendant le bateau ingouvernable. La réparation ne peut se faire qu'à l'abri d'un port. Halvard Mabire et Miranda Merron ont mis le cap sur l'Espagne depuis l'annonce de cette avarie, les villes de Gijon et Santander se trouvent à respectivement 330 et 400 kilomètres de leur position.

Une bien mauvaise nouvelle pour la Normandie alors que Alexis Loison et Louis Duc (Carac) sont leaders de la Class 40 et que Olivier Cardin et Cédric Chateau (Région Normandie) sont 5e au pointage de 16h, ce mardi 7 novembre.

