Transat Jacques Vabre : Merron et Mabire, en couple à la voile comme à la ville

Miranda Merron et Halvard Mabire, skippers de la Manche, prennent le départ de la transat Jacques Vabre dimanche 5 novembre 2017 au Havre (Seine-Maritime). Un duo qui est sûrement celui qui se connaît le mieux, sur l'eau.

"Nous avons suffisamment de milles derrière nous pour savoir qu'on ne va pas se disputer après 20 jours de mer!". Les skippers de la Manche, Halvard Mabire et Miranda Merron, sont partenaires en mer et à terre. Ils seront sur l'un des 39 navires qui s'élanceront pour la transat Jacques Vabre, dimanche 5 novembre 2017. À eux deux, ils ont déjà une quarantaine de courses transatlantiques au compteur. Et pourtant, après des mois de préparation, la hâte du départ est toujours la même, comme le souligne Miranda Merron :

"La mixité est un atout"

Le départ du Havre sera capital pour bien commencer la course. Autre temps fort : le mythique Pot-au-Noir, zone de conflit entre les vents de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, qui se traduit par des orages et des nuages sombres. Lui sera à la barre et à la technique, elle à la logistique pour définir l'itinéraire idéal. "La mixité est souvent synonyme de complémentarité, c'est un atout" rappelle Halvard Mabire :

En 2013 pour sa dernière participation à la Transat Jacques Vabre, le duo était arrivé au Brésil à la neuvième place.

