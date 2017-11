Transat Jacques Vabre : les Normands en tête dans trois catégories sur quatre

Dans les catégories Ultim, Multi-50 et Imoca, des Normands sont ce matin, mercredi 8 novembre 2017, en tête sur la Transat Jacques Vabre. Alexis Loison et Louis Duc (Class 40) ont eux perdu leur première position.

Après plus de 72 heures en mer, les skippers de la Transat Jacques Vabre poursuivent leur aventure. Où en sont les Normands engagés dans la course ? Au pointage de 9h, mercredi 8 novembre 2017 :

Class 40 : Alexis Loison et Louis Duc (Carac) figure ce matin en 2e position, derrière Phil Sharp - Pablo Santurde (Imerys Clean Energy) qui caracole en tête. Olivier Cardin et Cédric Château (Région Normandie) se maintiennent à la 6e place. Halvard Mabire et Miranda Merron (Campagne de France), victimes d'une avarie sérieuse, sont ce matin avant dernier de leur catégorie, à 14e position.

Dans les trois autres catégories, des Normands sont en tête :

Sébastien Josse et Thomas Rouxel (Rotschild-Gintana) dans la catégorie Ultim, Lalou Roucayrol et Alex Pella (Arkema) dans la catégorie Multi-50 et Jean-Pierre Dick et Yann Elies (St-Michel) dans la catégorie Imoca.

