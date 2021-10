Nicolas Sarkozy et Barack Obama interviewés conjointement ce soir à la télévision.

Les JTs de TF1 et France 2 vous proposent une interview historique ! Nicolas Sarkozy et Barack Obama répondront ensemble aux questions de Laurence Ferrari et David Pujadas. C'est le site internet de l'hebdomadaire Le Point qui l'a révélé. A l'occasion du Sommet du G20 qui se poursuit encore aujourd'hui à Cannes, les deux journalistes disposeront d'une quinzaine de minutes pour s'entretenir avec les deux chefs d’État. C'est la première fois de leur carrière journalistique qu'ils auront l'opportunité d'interviewer Barack Obama. L'interview devrait être enregistrée et diffusée dans les journaux du soir.

Sur France 3, ne ratez pas tout à l'heure dès 10h50 l'émission "Midi en France" animée par Laurent Boyer réalisée depuis lundi depuis la place du Grand Hôtel de Cabourg. Lundi, l'émission était en direct, et les suivantes ont été enregistrées lundi après midi et mardi, donc inutile de vous rendre sur place aujourd'hui pour assister à l'émission, mais si vous le souhaitez, rendez vous sur France 3 tout à l'heure. Le thème de cette dernière émission depuis notre région : Les peintres normands.

En bref votre programme télé pour ce soir :

Koh Lanta et L'amour est aveugle sur TF1

Les petits meurtres d'Agatha Christie sur France 2 suivi d'Un jour, un destin.

Thalassa sur France 3 depuis Saint-Malo

Du cinéma sur Canal avec les petits mouchoirs de Guillaume Canet avec François Cluzet et Marion Cotillard.

Un téléfilm policier allemand intitulé "Double jeu - Une mer de larmes" sur Arte dès 20h40

Sur M6, suite d'NCIS avec un nouvel épisode inédit de la saison 8 suivi de quelques rediffusions.