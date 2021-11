Rouen. 13-novembre : "les attentats n'ont pas changé le mode de vie des gens"

C'était il y a deux ans, le 13 novembre 2015, des attaques au Stade de France à Saint-Denis, dans la salle de spectacle le Bataclan à Paris, et sur les terrasses de cafés et de restaurants, faisaient 130 morts et 413 blessés.

Le directeur du 106 se souvient

Ce soir-là, un concert avait aussi lieu au Hangar 106 à Rouen (Seine-Maritime). Sur scène, In Flames, un groupe de métal suédois, et dans la salle, 800 spectateurs. "Les gens ont su ce qu'il se passait en regardant leur smartphone, raconte Jean-Christophe Aplincourt, le directeur du 106. On ne mesurait pas toute l'ampleur des événements à ce moment-là."

Sécurité renforcée

Après un moment de fébrilité et l'annulation de quelques groupes internationaux, "les spectateurs sont vite revenus dès janvier", poursuit le directeur. Les mesures de sécurité ont été renforcées mais la fréquentation du 106 reste très bonne. "Les attentats n'ont pas changé le mode de vie des gens, la société résiste plutôt bien à ce contexte, elle fait preuve de résilience", conclut-il.

