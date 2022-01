Rouen. À Rouen, les services de secours s'entraînent à intervenir sur des attentats [vidéo]

Plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées mercredi 29 novembre 2017 au Medical training center, à côté du CHU de Rouen (Seine-Maritime). Elles ont participé à un exercice de simulation d'attentat avec une prise d'otages, au sein des locaux, par un terroriste. Dans les personnes présentes figurent notamment 45 membres d'équipes de secours : des infirmiers d'urgences, des chirurgiens ou encore des ambulanciers du Samu.

Trois jours de formation

"On avait reçu bien plus de candidatures mais, il a fallu fait un choix pour composer un groupe cohérent", explique Cédric Damm, médecin anesthésiste au CHU de Rouen et responsable du Centre d'enseignement des soins d'urgence. À leurs côtés, des policiers et des pompiers qui ont participé aussi à cet exercice et, pour simuler la quarantaine de victimes, de jeunes cadets de la République.

Cette simulation est la conclusion d'une formation qui a duré trois jours au Medical training center et permet surtout de mettre en application ce qu'il a été expliqué en théorie depuis lundi. "Des médecins policiers du Raid, des militaires et des médecins de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris sont venus échanger sur ce qu'ils ont pu vivre dans les situations de guerre et lors des attentats parisiens", poursuit Cédric Damm.

• Écoutez le reportage :



Au coeur de l'exercice attentat à Rouen Impossible de lire le son.

Cette formation a permis aux personnels soignants de connaître les méthodes à appliquer lorsqu'il faut affronter le pire. Pour Cédric Damm, "on sait que l'on sera forcément débordé dans ce genre de situation, il faut donc appliquer une prise en charge particulière des blessés". Une nouvelle formation de ce type est d'ores et déjà prévue par l'équipe du Medical training center de Rouen d'ici quatre mois.

A LIRE AUSSI.

Le Medical Training Center de Rouen, "une structure unique en Europe"

François Hollande au CHU de Rouen vendredi