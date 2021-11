Caen. Attentats: deux ans après le Bataclan, quelle sécurité dans les salles de spectacle de Caen?

Chaque semaine, le Big Band Café à Hérouville Saint-Clair (Calvados) propose des concerts dans sa salle de spectacle. Deux ans après l'attaque du Bataclan du 13 novembre 2015, le directeur de l'établissement Paul Langeois a renforcé la sécurité à l'entrée du site. "Désormais, nous sommes obligés de contrôler tous les points d'accès et de procéder aux fouilles des sacs, explique Paul Langeois. Pour chaque concert, nous prévoyons deux ou trois agents en plus".

Ainsi entre trois et cinq agents selon les concerts procèdent aux contrôles de sécurité à l'entrée du BBC. Paul Langeois, aussi directeur du festival Beauregard, a également augmenté le budget sécurité pour cet événement estival. Pour l'édition 2017, 80 000€ avaient été ajoutés.

Lire aussi: Festival Beauregard. Un surcoût de 80 000 € pour assurer la sécurité

De nouvelles formations

Depuis les attentats, le personnel a dû justement se former pour pouvoir procéder aux fouilles et palpations et être plus vigilant sur les systèmes d'évacuation. Au Big Band Café, un quai de déchargement peut désormais être une issue de secours.

Au Zénith, le personnel a travaillé sur des fiches réflexes explique la directrice, Sylvie Duchesne. "Ils savent ce qu'ils doivent faire pour être réactifs si quelque chose devait se produire". Entre 2014, "année normale" et 2016, année "vigipirate", "nous avons doublé les coûts de sécurité", explique la directrice sans dévoiler le montant.