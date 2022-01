Caen. Écoles et universités : où se classent les établissements normands ?

Parmi les nombreuses formations que proposent les villes de Caen (Calvados) et Rouen (Seine-Maritime), certaines tirent particulièrement leur épingle du jeu au niveau national. C'est notamment le cas en médecine: d'après le classement établit par l'Étudiant en 2017, l'université de Caen est la 3e en France où les premières années ont le plus de chance de décrocher leur PACES, avec un taux de réussite de 26 % en médecine et de plus de 35 % en pharmacie. Rouen se place à la 10e place du classement.

Rouen et Caen dans le top 20 dés écoles de commerce

Autre bon point pour Rouen: d'après le très reconnu classement de Shanghai, le département Lettres, Langues et Arts affiche le meilleur taux d'insertion professionnelle après le Master. À Rouen toujours, l'école de commerce Neoma Business School figure régulièrement dans les 15 premières écoles de France, 5 ou 6 places devant l'EM Normandie qui se situe à la fois à Caen et au Havre selon les classements. Côté caennais, c'est le département d'Histoire qui ressort le plus souvent du haut des classements.

Petite note internationale, ESIGELEC, Rouen figure selon l'étudiant parmi les écoles d'ingénieurs qui accueille le plus d'étudiants étrangers en France avec 35 % d'élèves originaires d'autres pays. À noter parmi les formations d'excellence en Normandie, l'ENSM, l'École nationale supérieure maritime où sont formés les futurs officiers de la marine marchande.

