Rouen. Rouen : Pôle emploi profite de l'Armada… pour embaucher !

Pôle emploi Normandie avait aussi son stand jeudi 13 juin 2019 lors de l'Armada de Rouen (Seine-Maritime) : l'occasion pour la plateforme de présenter et de promouvoir les métiers du monde marin aux visiteurs de ce rassemblement de voiliers.

"L'économie bleue a une vraie place en Normandie"

"Comme le dit le slogan de l'Armada : Rouen est le centre du monde, et Pôle emploi a sa place ici.", affirme Martine Chong Wa Numeric, directrice régionale de Pôle emploi Normandie. Avec ses 638 kilomètres de littoral, la Normandie se détache dans l'emploi maritime. En 2017, ce secteur économique représente plus de 59 000 salariés dans la région, pour plus de 900 métiers différents.

C'est tout un réseau qui se mobilise sur le site de l'Armada pour donner de la visibilité et dynamiser ce secteur : les missions locales avec lesquelles pôle emploi travaille, les centres de formation ainsi que les lycées agricoles qui préparent les plus jeunes à la formation. "L'économie bleue a une vraie place en Normandie, que ce soit au niveau du littoral, des fleuves, ou du secteur touristique. Il y a de réelles opportunités d'emploi et il faut le faire savoir."

La directrice régionale de Pôle emploi Normandie se remémore la semaine maritime en mars dernier, qui avait lieu dans une exploitation conchylicole. Les habitants du quartier n'étaient pas au courant qu'il y avait ce genre d'entreprise sur le territoire. L'issue de cette sensibilisation a donné lieu à plusieurs embauches, notamment des jeunes femmes "qui ont réalisés qu'elles avaient aussi leur place dans ces métiers".

Offrir sa chance à tout le monde

Martine Chong Wa Numéric l'explique : "Notre valeur ajoutée, c'est de donner des clés aux demandeurs d'emploi et aux entreprises pour réussir leur recrutement.". Pour cela, Pôle emploi a développé la méthode de recrutement par simulation.

Le but est de donner une chance égale à tous les demandeurs d'emploi en n'imposant ni de CV, ni d'expérience dans le métier. Ce recrutement sans discrimination se base sur les habiletés dont toute personne dispose, évaluées à travers des exercices en lien avec des situations de travail concrètes. La promesse suite à cela : un entretien d'embauche avec une entreprise, qui aboutit une fois sur deux à la signature d'un CDI, ou d'un CDD de plus de six mois.

