Ouistreham. Calvados : deux passeurs condamnés à un an de prison ferme

Deux hommes de nationalité roumaine, Ion Stancescu, 40 ans, et Eugen Petricia, 32 ans, ont comparu vendredi 3 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour aide à la circulation irrégulière d'étrangers en France le mardi 31 octobre 2017. Placés sous mandat de dépôt le lendemain, ils ont été jugés en comparution immédiate.

Sept Irakiens dans une armoire

Au fond du fourgon, derrière un grand matelas et des tas de cartons, les douaniers découvrent une armoire. Sept personnes sont cachées à l'intérieur, dont deux enfants de 4 et 7 ans et une handicapée en fauteuil roulant. Les deux hommes affirment ne pas être responsables. Vivant en Angleterre, ils expliquent être venus en France pour y effectuer un déménagement. Arrivés à Caen, ils ont garé le véhicule dans le quartier de la gare et sont partis quelques heures laissant d'autres personnes charger le fourgon.

"On ne m'avait rien dit avant"

Le plus âgé (qui est aussi le chauffeur) admet avoir reçu un appel lui indiquant que deux personnes étaient cachées à bord, mais ceci sur la route du retour. "On ne m'avait rien dit avant. Je me sentais obligé de continuer mais si j'avais su qu'il y avait des enfants j'aurais tout de suite arrêté." Quant au plus jeune, informé encore bien plus tard, il quitte le fourgon à la gare maritime pour acheter un billet personnel.

"Nous avons bien affaire à des passeurs"

La procureure Carole Étienne requiert un an de prison ferme et 10 ans d'interdiction de territoire pour chacun des prévenus "Malgré leurs dénégations nous avons bien affaire à des passeurs qui exploitent la misère humaine."

Les avocats de la défense parlent eux de "maillons" voire de "lampistes"

Les deux hommes écopent chacun d'un an de prison ferme, de 5 ans d'interdiction de territoire et sont maintenus en détention.

