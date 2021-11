Caen. Rien ne va plus pour les Drakkars, battus par Annecy (0-3)

C'est un début de crise que connaît le Hockey Club de Caen (Calvados), encore battu à domicile par Annecy (Haute-Savoie) sur le score de 0-3 ce mardi 31 octobre 2017. Malgré une possession supérieure et de nombreuses situations, les Drakkars ont souvent semblé tétanisés et n'ont, soit pas osé prendre leurs responsabilités au tir, soit fait des passes bien trop imprécises pour espérer quoique ce soit. Cette nervosité s'est exprimée lors d'une bagarre générale déclenchée par les Caennais à la 27e minute de jeu, ayant entraîné l'emprisonnement de 5 joueurs. Avec cette troisième défaite de rang, Caen est désormais 12e de Division 1 et le déplacement chez le leader Anglet (Pyrénées-Atlantiques) samedi 4 novembre n'est pas l'idéal pour se remettre en confiance.

Les buts

Annecy : 10e : Maxime D'Orazio assisté par Éric Audard et Benjamin Araud

31e : Betrand Fribault assisté par Maxime D'Orazio et Éric Audard

49e : Martin Millerioux assisté par Fabrice Leglaive et Borna Silovic

La réaction de Luc Chauvel (entraîneur de Caen)

"On a la possession du palet mais on n'est pas assez dangereux. Quand on est dans une spirale comme ça c'est très compliqué, on ne marque pas donc sans marquer on ne peut pas gagner de matchs. Plus les minutes passent plus il y a de la crispation, c'est un problème dans les têtes, le but est grand comme un dé à coudre pour nous alors que pour les adversaires c'est un but de foot."

La fiche technique

Caen-Annecy : 0-3 (0-1,0-2)

Caen : Palis, Robert, Ryabev, Miquelot, Darge, Undershute, Kuhn, Colombin, Zubov, Brannon, Papillon (GB), Blanc (GB), Ferey, Plaideau, Menard (Cap), Dubourg, O'Connor, R. Colotti, Keirstead

Annecy : Audard, Silovic, Millerioux, Papa, D'Orazio, Leglaive, Fribault, Lecoanet, Arnaud, Vitton Mea, Accarier (GB), Tomijenovic (GB), Belov, Fancovic, Hromas, Jelen

