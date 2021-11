Caen. Football (Ligue 1, 11e journée) : Caen bat Troyes sur un éclair de Ronny Rodelin ! 

Le match.

Dans un premier acte serré, les Caennais ont dû s'en remettre à un éclair de génie signé Ronny Rodelin à la demi-heure de jeu. Mis en orbite par une remise parfaite de Santini, l'attaquant normand exécute un enchaînement parfait pour une volée dans le coin droit du but de Samassa (30e). Touchée par cette ouverture du score, la formation Troyenne ne lâche cependant rien et Pelé par deux fois (36e, 37e) manque l'opportunité de ramener les siens à la parité avant la pause. Caen possède largement le cuir mais ne parvient pas à signer le break qui lui permettrait de gérer les événements avec une totale sérénité. Ce break, les Normands le cherchent d'entrée de second acte mais Rodelin ne transforme pas (46e). Troyes n'est pas saillant sur le but de Vercoutre et Caen hésite entre appuyer sur l'adversaire et contrôler son avantage. Repas et Rodelin y vont de leur tentative, sans réussite tandis et Grandsir répond, toujours en vain (59e, 71e). L'entrée du dernier quart d'heure voit logiquement Caen rentrer dans une logique de gestion de l'acquis, Troyes ne parvenant pas à imposer son jeu et ses véléités offensives. Le temps file en faveur des Caennais qui contiennent les ultimes tentatives de Confais (85e) et surtout celle de Grandsir (89e) stoppée par Vercoutre pour matérialiser leur 6e succès de la saison et signer la plus belle opération de ce début de 11e journée de Ligue 1.

Le but.

30e : Longue ouverture de DaSilva en coeur de défense. Santini s'élève au dessus de son adversaire direct et remet le ballon vers Rodelin. En sortie de surface de réparation, le Réunionnais enchaîne contrôle-poitrine-volée instantanée pour battre magnifiquement Samassa.

Caen : 1- Troyes : 0

L'homme du match.

Rémi Vercoutre (Caen) : Un arrêt décisif en première période, un second à quelques instants du coup de sifflet final, le portier normand a tout simplement assurer les trois points du soir de sa formation. Match costaud.

Réaction.

Rémi Vercoutre (Caen) : "On fait preuve de solidité dans les valeurs. On ne prend pas de but, on est solides. Ce soir on est à 18 points, il en reste environ 24 pour être sûrs de notre avenir. On a du coeur et des idées, 1-0 ce soir, c'est une soirée sympa"

Fiche.

Mi-temps : 1-0, Arbitre : M. Miguelgorry

Avertissements : Caen : Guilbert (37e), Troyes : Traoré (25e), Vizcarrondo (52e)., Cordoval (70e)

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Sankoh, DaSilva, M'Bengue, Ait-Bennasser (Delaplace 46e), Féret (cap), Repas, Bazile (Armougom 87e), Rodelin (Kouakou 61e), Santini, entr : Patrice Garande

TROYES : Samassa, Cordoval, Vizcarrondo, Herelle, Traoré, Bellugou (Grandsir 55e), Azamoum (cap) (Confais 75e), Khaoui, Dingom, Pelé, Niane (Suk 69e), entr : Jean-Louis Garcia

But : Caen : Rodelin (30e).

