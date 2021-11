Rouen. Hockey-sur-glace (Magnus) : Battu à Épinal, Rouen veut réagir devant Strasbourg

Coup d'arrêt pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) vendredi 27 octobre 2017 avec une défaite sur la glace du Gamyo d'Epinal lors de la 16è journée de Saxoprint Ligue Magnus. Score final 4-1.

Le match commence par un but des locaux à la 8è minute de jeu dans le premier tiers sur une supériorité numérique bien négociée et conclue par Joshua Gratton 1-0.

Mauvaise opération au classement

Après un 2è tiers sans but, les Spinaliens vont doubler leur avance sur un but signé Robin Soudek juste avant le money time du dernier tiers temps. Fabrice Lhenry va alors tenter le tout pour le tout en sortant Matija Pintaric des cages rouennaises et cela va payer puisque c'est Vincent Nesa qui va réduire la marque à 6 contre 5.

Les Jaunes et Noirs vont alors continuer d'évoluer en supériorité numérique sans gardien mais vont encaisser deux bus en cages vides par Ryan McDonough et Kevin Lorchet qui scellent le score de ce match à 4-1.

Se racheter devant la lanterne rouge

Mauvaise opération au classement avec Grenoble qui prend six points d'avance et Bordeaux 3è qui revient à quatre points des Normands.

Prochain match dès ce dimanche 29 octobre 2017 a domicile sur l'Ile Lacroix avec la réception de la lanterne rouge Strasbourg avec seulement un point au compteur, défait à domicile 5-1 face aux Rapaces de Gap et que les Dragons avaient battus 4-2 lors du premier match.

