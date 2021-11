Le-Havre. Élisabeth Borne, la ministre des transports, est au Havre

Élisabeth Borne, la ministre des transports, a décidé de passer du temps au Havre (Seine-Maritime) ce vendredi 27 octobre 2017. Il ne s'agit pas d'une visite éclair puisque la ministre va rester la journée dans la cité Océane. Le thème de son déplacement: les enjeux portuaires et maritimes. Ce matin, Élisabeth Borne se voit présenter la plateforme multimodale du port du Havre. Elle en profitera notamment pour visiter le Hub multimodal Bolloré Logistics. Avant un déjeuner à la mairie du Havre, la ministre se rendra à la Générale de manutention portuaire (GMP) pour une démonstration de portique et la visite d'un porte-conteneurs CMA-CGM.

Réunion avec les acteurs portuaires

L'après-midi de ce vendredi 27 octobre 2017 sera studieuse. Élisabeth Borne participera à une réunion de travail avec les acteurs portuaires. Le thème de cette réunion: " le port du Havre, un équipement stratégique au service du développement économique national et des territoires ". Il sera question des accès maritime et terrestre, de l'offre logistique, des activités industrielles et du tourisme. La ministre devrait quitter la cité Océane en fin d'après-midi, peu après 17h00.

Visite du terminal multimodal du port du #Havre. L'ambition : améliorer relations maritime/routier/ferroviaire/fluvial @Elisabeth_Borne pic.twitter.com/hGBw3aVkzr — Damien ADAM (@damienadam76) October 27, 2017

A LIRE AUSSI.

Bernard Cazeneuve rassure sur l'engagement de l'État à Rouen et sur l'Axe Seine

Le Havre : le Plan Campus prévoit 12 500 étudiants dans le centre d'ici 2019