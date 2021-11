Fresné-la-Mère. Un bâtiment détruit par les flammes près de Falaise

Un bâtiment (garage et atelier) de 200m² a été totalement détruit par les flammes durant la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 octobre 2017 à Fresne la Mère, près de Falaise (Calvados).

Un bâtiment, deux voitures, une caravane, un bateau...

Deux voitures, une caravane et un bateau qui étaient à l'intérieur ont été totalement détruits. Une bouteille de butane et une autre d'acétylène ont explosé sous l'action de la chaleur. Une bouteille d'oxygène a pu être sortie de l'incendie et réfrigérée par les pompiers.

Vingt et un pompiers ont été mobilisés, l'incendie n'a pas fait de victime. La maison du propriétaire, située à proximité, a pu être préservée.