Douvres-la-Délivrande. Professionnels de santé et services : le chantier "Equinoxe" est lancé

3,5 millions d'euros. C'est le coût du nouveau bâtiment "Equinoxe", dont le chantier vient de débuter. Il est conçu pour accueillir entre 25 et 30 entreprises différentes. Avec ses 2 500m² de surface, il est situé à l'entrée de Douvres-la-Délivrande, dans le récent parc d'activités Côte de Nacre.

"Le bâtiment a trois vocations : abriter des services (crèche par exemple), des bureaux et du médical et paramédical", détaille Elsa Viel, de Normandie Aménagement. Pour Thierry Lefort, président de la communauté de communes Cœur de Nacre, ce projet va "permettre à des personnes ayant besoin d'activité sur notre territoire de s'y installer, dans un cadre agréable avec vue sur mer, avec un vent de réussite garanti". Sur ce territoire, 50% des travailleurs habitent également dans la communauté de communes. "D'un point de vue écologique, on a tout intérêt à ce que les personnes puissent travailler à proximité de là où elles habitent, et inversement", ajoute-t-il. Le bâtiment, exemplaire en matière environnementale, sera achevé en 2025.