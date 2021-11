Le-Havre. Au Havre : un Hangar 0 pour zéro déchet, zéro carbone et zéro exclusion

L'association LH-0 a vu le jour en 2015. Elle compte une quarantaine de bénévoles. Son projet: réhabiliter un vieux hangar situé quai de Saône au Havre, dans le quartier Saint-Nicolas. LH-0 a d'ailleurs remporté l'appel à projet "Réinventer la Seine". Le lieu servait autrefois d'entrepôt destiné au café puis au bois. Il est à l'abandon depuis sept ans. Une réhabilitation "responsable": le projet s'intitule Hangar 0 pour zéro déchet, zéro carbone et zéro exclusion.

Un lieu ouvert à tous

Le bâtiment accueillera 600 m2 d'ateliers sur trois niveaux. Le lieu se veut un laboratoire de la transition écologique et citoyenne en accueillant des artistes, des artisans, un café-restaurant, une boutique de commerce équitable, des jardins potagers, une ferme aquaponique, des ateliers partagés ou encore des chantiers participatifs. Le Hangar 0 pourra également accueillir des concerts et des expositions. L'objectif est d'ouvrir ce lieu au plus grand nombre.

Les travaux du Hangar 0 devraient débuter entre avril et mai 2018 pour une ouverture au public prévue avant la fin de l'année 2018. Coût du projet: 850 000 euros. L'association a lancé un financement participatif avec des contreparties proposées en échange de soutiens citoyens. La campagne de financement se déroule jusqu'au 30 novembre.

