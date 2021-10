Le-Havre. L'ancienne décharge du Havre déverse toujours ses déchets à la mer

Une réunion des pouvoirs publics s'est tenue jeudi 15 mars 2018 au Havre (Seine-Maritime) concernant l'ancienne décharge Dollemard. Il a été décidé d'actualiser une étude existante évaluant les différentes solutions possibles pour nettoyer le site avec le chiffrage financier correspondant. La décharge se trouvait dans le quartier Dollemard, non loin des pistes de l'aéroport d'Octeville-sur-Mer.

400 000 tonnes de déchets

En 2011, cette première étude avait été lancée à l'initiative de la mairie sur cette ancienne décharge d'environ 400 000 tonnes de déchets. "Le document soulevait des obstacles techniques et un coût important pour extraire les déchets", explique Marc Migraine, adjoint LREM au maire du Havre en charge de la nature. Le scénario d'un ramassage régulier avait finalement été retenu par la ville. Pour une extraction complète des déchets et la remise en état du site, l'étude tablait sur un coût hors taxe situé entre 17 et 21,5 millions d'euros.

Des déchets que l'on retrouve jusqu'à Boulogne-sur-Mer

Selon Jean-François Samson, militant écologiste local, on retrouve des déchets de Dollemard "jusqu'à Boulogne-sur-Mer ou, plus près, au cœur de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine. Le dossier est revenu sur la table à l'occasion de la dernière tempête Eleanor" en janvier 2018. La plage s'est alors recouverte de déchets et les écologistes locaux sont de nouveau montés au créneau.

Fermée depuis la fin des années 90

Décharge historique de la ville du Havre, le site a fermé à la fin des années 90. Selon la ville, "80% sont inertes et les 20% restants sont, pour l'essentiel, constitués de ferrailles et de plastiques".

(avec l'AFP)

