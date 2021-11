Mortagne-au-Perche. Quelle mobilité pour demain ? Le débat est ouvert en Normandie

Construire une nouvelle politique de mobilité en France: le Premier ministre Édouard Philippe a lancé cette vaste consultation nationale le 19 septembre 2017. La volonté affichée est d'écouter les attentes de chacun, durant trois mois.

Imaginer la mobilité de demain

Une consultation est organisée dans le cadre de ses Assises de la Mobilité, notamment grâce à une vingtaine de réunions publiques, représentatives de la diversité de notre pays, organisées à travers tout le territoire métropolitain.

Patrick Berg, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) de Normandie:

Patrick Berg Impossible de lire le son.

Réunion de concertation à Mortagne-au-Perche (orne). - Eric Mas

La première de ces réunions a été organisée mercredi 25 octobre 2017 à Mortagne-au-Perche (Orne) sur les questions d'une mobilité plus sûre, plus intermodale, plus propre, plus connectée… Jean-Claude Lenoir, président du Pays du Perche:

Jean-Claude Lenoir Impossible de lire le son.

Et en zones rurales ?

Les habitants qui participaient à cette réunion sont restés assez dubitatifs. Cette problématique "transport" n'est pas simple à gérer en zone très rurale, comme dans le Perche:

Public Impossible de lire le son.

Une seconde réunion de ce type sera organisée en Normandie: le 13 novembre à 19h, à Bourgtheroulde (Eure), près de Rouen. Clôture de ces Assises de la mobilité en décembre 2017, pour une loi d'orientation prévue début 2018.

A LIRE AUSSI.

Lancement des Assises de la mobilité, les transports remis à plat