Alençon. Vacances de la Toussaint: un grain de folie à Alençon

À Anova, à Alençon (Orne), Parc en Folie a ouvert ce mercredi 25 octobre 2017. Depuis de nombreuses années, ce concept attire des foules d'enfants, avec des jeux pour petits et grands, avec les classiques toboggans géants et les structures gonflables, mais aussi désormais avec piste de drones et jeux vidéo.

Sébastien Lepellerin, organisateur:

Sébastien Lepellerin Impossible de lire le son.

D'immenses structures gonflables ont fait la réputation de Parc en Folie. - Eric Mas

Dès l'ouverture, les enfants étaient nombreux à déambuler dans les allées, et à tester les différents jeux:

Enfants Impossible de lire le son.

" Parc en Folie ", à Alençon, c'est tous les jours de 10h à 19h jusqu'au 3 novembre 2017. En 2016, quinze mille enfants (et grands!) étaient venus s'y amuser.