Caen. Football (Régionale 1). A Caen, l'ASPTT excelle, la MOS à demi-mesure

Cela fait maintenant quatre journées que le groupe A de Régionale 1 a repris les hostilités. Voyant la Maladrerie (MOS) et les PTT de Caen (Calvados) se partager les rôles, les hommes de Laurent Dufour, l'entraineur de l'ASPTT, ont pris les rennes d'entrée de jeu. Et ce, justement face à son voisin lors du coup d'envoi de la saison en lui infligeant un correct 3-0. Tenus en échec à domicile contre Coutances, puis battu par Bretteville/Odon - qui vient tout juste de créer l'exploit en Coupe de France - la Mos n'aurait pas imaginé un aussi mauvais départ.

La MOS remonte la pente

Mais pour se redonner espoir de rester en course, la MOS s'est rassurée face à Cherbourg, victorieuse 3 à 1, avant de se déplacer chez la lanterne rouge qu'est Deauville ce samedi 28 octobre. La machine est-elle enfin lancée?

De son côté, les PTT de Caen demeurent invaincus toute compétitions confondues depuis le début de la saison. "C'est assez incroyable. Il faut que l'on continue à travailler pour rester sur la même voie", s'étonne l'attaquant Dorian Le Gall, qui reste néanmoins les pieds sur terre "On ne s'enflamme pas. Le coach nous remet les pieds sur terre à chaque fois. Le but est de prendre match par match mais rien est acquis".

L'invincibilité de l'ASPTT Caen

Mais si les "jaune et noir" peuvent se satisfaire d'un départ en coup de feu, ils peuvent notamment remercier leur goleador, auteur de 13 réalisations aussi bien en championnat qu'en Coupe de France. "Je profite de ma réussite. Mais si j'arrive à marquer autant c'est grâce au travail de l'équipe, je suis toujours bien servi", explique Dorian Le Gall, en toute modestie. "Que je marque ou non, tant que je suis au service de l'équipe, je suis satisfait". Une forme incontestable que l'avant-centre caennais tentera de réitérer ce week-end avec la réception de Douvres, qui risque d'être un gros combat. "Il y a d'autres équipes costaud comme Vire, Breteville/Odon et Douvres. N'importe quelle équipe peut nous battre", conclut-il.

