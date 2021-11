Alençon. Une BD née en Normandie, pour vous aider à aimer les maths!

Pierre Fournier est professeur de mathématiques au collège Racine d'Alençon (Orne). Il a écrit le scénario de Nath et Phil, j'aime enfin les maths, du prénom des deux héros de cette première bande dessinée sur les mathématiques … pour aider à aimer les maths!

Pas un cours de maths

Ne vous attendez pas à vous replonger dans de soporifiques manuels scolaires auxquels vous n'avez (peut-être) jamais rien compris. Rassurez-vous, Phil (diminutif de philosophie), l'un des héros de la BD, est comme vous.

Osez vous poser les bonnes questions

Nath (car ça sonne comme maths) est là pour l'aider à mener une réflexion, sur les nombres, la géométrie, les volumes, les segments, l'addition, la multiplication. Mais plus généralement à réfléchir, à se poser les bonnes questions. Phil, Nath, mais aussi le narrateur (la " voix off ") qui s'appelle " Pi " ont été dessinés par Richard Roussel, illustrateur international.

" Nath et Phil, j'aime les maths ", est à lire en famille. Pierre Fournier et Richard Roussel:

Pierre Fournier et Richard Roussel dédicaceront cette BD: mercredi 25 octobre chez Cultura, au Mans (Sarthe). Le 2 décembre 2017 à la Librairie " Le Passage ", à Alençon (Orne).

Vous pouvez suivre Phil et Nath sur Facebook et poser vos questions aux auteurs via mail: j'aimeenfinlesmaths@gmail.com

