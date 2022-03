Chômage en baisse en Basse Normandie en septembre

Alors que le chômage a progressé en septembre de 0,9%, en France, le nombre de demandeurs d’emploi a baissé de 1.3 % dans le même temps en Basse-Normandie pour ceux qui sont totalement privés d’activités. La baisse la plus sensible pour l’Orne, - 2 %, -1.4 % dansLa Manche, -0.9 % dans le Calvados. Le nombre de personnes ayant une activité à temps partiel, augmente légèrement de 0.4 %.... les jeunes ont été moins impactés en septembre avec une baisse de 3.5 % ... La catégorie des plus de 50 ans, augmente de 0.9 % .... Au total, ce sont 91 023 personnes qui sont inscrites à Pôle Emploi dans la région...