Rouen. La Normandie, l'une des régions les plus durement frappées par la crise d'après l'INSEE

Entre 2003 et 2014, 11 000 emplois ont disparu en Normandie. D'après une étude au long cours dont l'INSEE dévoile les résultats ce jeudi 17 novembre 2016, la région est l'une des plus touchées par la crise économique en termes d'emplois et celle qui remonte le plus doucement la pente depuis 2012.