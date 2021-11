Le Figaro a procédé à une "radiographie" des 3 700 000 crimes et délits enregistrés en France en 2016 par la gendarmerie et la police. Selon son étude, publiée mardi 3 janvier 2017, il ressort que l'ancienne Basse-Normandie est globalement moins touchée par les faits de violences et par les cambriolages que l'ex Haute-Normandie. Ceci étant, avec six faits de violence constatés pour 1 000 habitants et moins de quatre cambriolages pour 1 000 habitants, la région réunifiée reste largement en dessous de la moyenne française.

Cambriolages: la Manche sur le podium français

Juste après La Lozère, la Manche est le département de France où la proportion de cambriolages par habitants a été la plus faible (2,36 pour 1000 habitants) en 2016. Globalement, en matière de cambriolage, les départements normands sont bien, lotis car tous en dessous de la moyenne nationale.

Violences: la Seine-Maritime au dessus de la moyenne française

Avec près de huit faits de violence pour 1 000 habitants, la Seine-Maritime est de peu au dessus de la moyenne française (voir infographie ci-dessous). En matière de violence, c'est la Manche qui s'en tire encore le mieux en Normandie.

A LIRE AUSSI.

En Seine-Maritime, Bernard Cazeneuve promet l'arrivée de 60 policiers

Enchères à Rouen : l'exceptionnelle collection d'un érudit en vente