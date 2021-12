Cherbourg. Les voleurs qui sévissaient en Basse-Normandie sous les verrous

Dix prévenus, mais seulement six étaient présents vendredi 9 juin 2017, étaient devant le tribunal correctionnel de Cherbourg (Manche) pour une série de vols entre juin et septembre 2014.

Voitures, caravanes, camping-cars et antiquités d'art

Le gang opérait dans les départements de l'Orne, la Manche, le Calvados et en Mayenne, dans des concessions automobiles principalement.

Des voitures, des camping-cars, des caravanes et des antiquités d'art étaient la cible des voleurs, pour un préjudice de plusieurs centaines de milliers d'euros et une trentaine de faits.

De 6 mois à 3 ans de prison ferme

Des hommes âgés de 24 à 57 ans, domiciliés dans la Manche et en Mayenne, ont été condamnés à des peines de 6 mois à 3 ans de prison, avec mandat de dépôt et mandat d'arrêt pour les prévenus absents lors de l'audience. 5 des 6 prévenus étaient déjà en détention provisoire.