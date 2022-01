Chiffres du chômage en Basse-Normandie : -1.9 % fin août

Les chiffres du chômage en Basse-Normandie dévoilés ce mercredi 25 septembre font apparaître une baisse de 1.9 % fin aout, par rapport au mois précédent pour les personnes privées d’activités. Sur le territoire métropolitain la baisse atteint les 1.5 % .

Dans notre région, par département, le nombre de demandeurs d’emploi baisse de 2.4 % dans la Manche, 1.9 % dans le Calvados, 1.2 % dans l’ Orne.

La baisse concerne aussi les personnes ayant une activité réduite mais inscrites à Pôle Emploi. – 1.5 % pour la même période.

Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A de moins de 25 ans diminue de 5,4% (+1,7% sur un an). Le nombre de ceux âgés de 25 à 49 ans diminue de 1,4% (+4,8% sur un an) et le nombre de ceux de 50 ans et plus diminue de 0,2% (+11,2% sur un an).

En Basse-Normandie, fin août, 102 851 personnes étaient inscrites à Pôle Emploi.