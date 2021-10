Dès le début de la matinée, une queue s'est formée devant la librairie où Bernard Cazeneuve était attendu pour dédicacer son livre, samedi 21 octobre 2017 à Cherbourg (Manche). L'ancien Premier ministre publie "Chaque jour compte", un carnet de bord dans lequel il raconte ses 150 jours passés à Matignon, en pleine campagne présidentielle inédite.

Un second livre sur Beauvau

"Cette forme de journal m'a permis de restituer la séquence des événements, de présenter des personnages qui ont compté et de regarder comment leur comportement a évolué en fonction du contexte politique, souligne l'ancien député-maire de Cherbourg. C'est aussi le moyen de rendre la part plus intime d'un responsable politique pleinement consacré à sa mission, mais avec des parenthèses... dans des jardins, via des rencontres amicales, etc."

Parmi les nombreux lecteurs qui ont patienté pour obtenir une dédicace, beaucoup sont curieux de partager l'expérience de Bernard Cazeneuve "de l'intérieur" :

Lecteurs de Bernard Cazeneuve Impossible de lire le son.

Ce livre sera suivi d'un second, "plus épais, plus tragique aussi", que Bernard Cazeneuve est en train d'écrire. Il sera consacré à ses trois années passées au ministère de l'Intérieur.

Aider le jardin de la Roche Fauconnière

S'il entend laisser place à la nouvelle génération, Bernard Cazeneuve a néanmoins rappelé qu'il était disposé à apporter son expérience "dans le cadre d'une démarche collective" pour refonder "la gauche de gouvernement".

Sur le plan local, l'ancien député-maire de la Manche a par ailleurs confirmé son intention de s'engager pour le jardin de la Roche Fauconnière, à Octeville. "Je vais essayer de trouver des financements, d'aider à la visibilité du jardin, à son ouverture au public" indique Bernard Cazeneuve.

A LIRE AUSSI.

Bernard Cazeneuve Premier Ministre : les réactions en Normandie

L'ex Premier ministre, Bernard Cazeneuve, prépare un livre sur le quinquennat Hollande

Cazeneuve, ex-"premier flic de France" à l'image de rigueur

Bernard Cazeneuve à Cherbourg : "je serai là où vous ne m'attendez pas"

Manche : décès accidentel de Michel Canoville, figure emblématique du Cotentin [actualisé]