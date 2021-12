Cherbourg. Jardin Favier : plantation d'arbres en présence de Bernard Cazeneuve

Le parc de la Roche Fauconnière est un joyau de Cherbourg (Manche), qui abrite 4500 espèces de plantes et fleurs. Longtemps laissé à l'abandon, ce jardin botanique reprend vie petit à petit, grâce notamment à des bénévoles passionnés de l'association La Cité des Plantes, dont le président d'honneur est Bernard Cazeneuve.

Plantation collective

L'ancien Premier ministre viendra se rendre compte de l'avancée des travaux et de l'aménagement du jardin, vendredi 15 mars 2019. A cette occasion, il participera à une plantation d'arbres en compagnie du maire Benoît Arrivé et son adjointe Régine Besuelle, de Gilbert Tesson, président de la Cité des plantes, et d'Odile Gauthier, directrice du Conservatoire du Littoral.

L'assemblée générale de l'association aura lieu le même jour à 18h, à l'hôtel de ville.

