Cherbourg-en-Cotentin. Bernard Cazeneuve en dédicace pour son livre "À l'épreuve de la violence"

Bernard Cazeneuve sera présent samedi 19 octobre 2019, à la librairie Ryst de Cherbourg (Manche), où il dédicacera son dernier ouvrage, "À l'épreuve de la violence".

Il s'agit d'un témoignage de Bernard Cazeneuve, lorsque, entre 2014 et 2015, l'ancien député et maire de Cherbourg était ministre de l'intérieur et confronté aux attaques terroristes. Bernard Cazeneuve ne cache rien des moments d'anxiété et de solitude qu'il a alors dû affronter, devant faire face à des situations politiques et humaines inédites.

"À l'épreuve de la violence" est paru aux éditions Stock.