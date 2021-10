Saint-Étienne-du-Rouvray. Près de Rouen, trois itinéraires pour les voitures autonomes

Le projet s'est dessiné très rapidement. Quelques mois après les premières annonces, les voitures autonomes s'apprêtent déjà à prendre la route dans l'agglomération rouennaise. À partir de décembre 2017 et dans le quartier du Madrillet à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), pour être précis. À partir de ce moment, les étudiants, salariés et habitants de ce quartier pourront librement commander l'arrivée d'une voiture sans chauffeur pour les emmener du métro jusqu'à leur bureau ou de chez eux jusqu'à la station Technopole sur simple commande depuis une application.

Trois itinéraires complémentaires

À terme, quatre véhicules Renault Zoé et une navette, tous électriques, feront des allers et venues dans le quartier en suivant trois boucles qui convergeront toutes vers le métro. La première fera le tour du campus de l'Esigelec. La deuxième passera autour du centre commercial voisin. La dernière, elle, desservira plus facilement le quartier et passera devant le Zénith. En tout, ce sont 10 kilomètres de route qui seront desservis par ce service.

