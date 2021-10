Rouen. Des voitures à la carte pour séduire les automobilistes

Posséder une voiture unique et à son image. Le rêve de certains automobilistes pourrait devenir réalité grâce à une mode qui gagne du terrain : la personnalisation. En 2007, le constructeur italien Fiat s'est lancé sur ce créneau avec un modèle citadin élégant : la nouvelle Fiat 500. Afin de conquérir le cœur du segment des jeunes adultes à fort pouvoir d'achat, la marque a misé sur l'aspect affectif en proposant des déclinaisons (500C, 500L, 500X) puis des séries limitées (500 Abarth).

La distinction comme principal moteur de vente

Depuis, Citroën est entré dans la danse. La marque premium DS Automobiles fût créée en 2014 suite au succès des modèles DS3 et DS4. Les ventes sont bonnes pour une marque aussi jeune dont l'image risquait d'être associée à celle plutôt familiale de sa grande sœur. Ce tour de force s'explique par l'introduction d'une forte part d'individualisation sur chacun des modèles proposés : barres de toits, rétroviseurs, cuirs et contreportes peuvent notamment être déclinés. En multipliant les éléments personnalisables, les combinaisons deviennent plus nombreuses.

Depuis plusieurs années, ce phénomène a conquis toutes les classes d'âges, même les ainés y trouvent satisfaction. Dernier avatar de cette stratégie, les éditions numérotées : le modèle reçoit une plaque d'identification qui l'intègre à une série spéciale (anniversaire, partenariat exclusif) en nombre très limité (500, 800 exemplaires). Là encore, le public est au rendez-vous.

Chez Fiat, à Rouen, les séries limitées sont un moyen de convaincre des clients. - Alexis Delacvivier

A LIRE AUSSI.

Le diesel tombe de son piédestal chez les acheteurs français

Le marché automobile français en hausse de 4,7% en 2017