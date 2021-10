Rouen. Une application débarque à Rouen pour lutter contre le gaspillage alimentaire

En fin de journée, que faire de la nourriture en vitrine qui ne sera plus vendable le lendemain ? Résignés, de nombreux commerçants et artisans sont contraints de jeter chaque année des dizaines de kilos de nourriture encore bonne à consommer. C'est pour lutter contre ce gaspillage que l'application Too good to go s'est installée à Rouen (Seine-Maritime) depuis le mardi 17 octobre 2017.

Son but ? Rapprocher des commerçants prêts à brader leurs invendus et des acheteurs. Un système qui profite aux deux parties. "Les commerçants peuvent récupérer une petite somme pour rembourser les matières premières, et les clients profitent de produits à prix réduit", résume Camille Colbus, directrice des opérations chez Too good to go.

Un tiers du prix affiché

À Rouen, cinq commerces font partie du réseau. En se connectant sur l'application, les clients peuvent voir ce que proposent les commerçants et à quel prix, avant de commander en ligne puis d'aller chercher leurs produits. "Nous proposons un système de paniers avec des produits salés, des pâtisseries ou des viennoiseries, présente Mathilde Jullien, qui tient une boulangerie avec son mari dans la rue Verte. En moyenne, le panier revient au tiers du prix habituel."

En seulement deux jours, la commerçante a déjà vendu quatre des cinq paniers qu'elle a mis en vente. "Il y a zéro bénéfice, mais au moins ça servira à quelqu'un !", ajoute Mathilde Jullien. Mais les vendeurs y trouvent un autre intérêt : l'application peut leur permettre d'attirer des clients qui ne seraient pas venus autrement, et les faire revenir.

A LIRE AUSSI.

Haro sur le gâchis alimentaire! une enseigne danoise se spécialise dans les invendus

Etats-Unis: les grands magasins cherchent de nouvelles recettes

De l'entrepôt au frigo public, l'Allemagne traque le gaspillage