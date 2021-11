Rouen. Spottle, un nouveau réseau social made in Rouen

Les mots anglais, spot et bottle, pour lieu et bouteille. La contraction donne Spottle, une nouvelle application créée par deux jeunes rouennais (Seine-Maritime) pour étoffer le milieu déjà concurrentiel des réseaux sociaux. "Pour nous, le mot symbolise une bouteille à la mer. On laisse une photo à un endroit précis et on se demande un peu qui va la voir", explique Clément Avenel, qui s'est chargé du développement de l'application lancée à la mi-janvier 2019.

Déjà 200 téléchargements en quelques semaines

C'est tout le but de Spottle : publier une photo qui sera visible uniquement par les utilisateurs qui passeront à proximité et qui la repéreront sur la carte interactive de l'application. "On s'est aperçu qu'en rajoutant une limite, ça pouvait créer un nouvel usage, comme Twitter avec la limite de 140 caractères avant ou Snapchat avec la limite dans le temps. Je me suis demandé ce que ça ferrait une appli avec une limite dans l'espace", poursuit Clément Avenel.

À partir d'une petite carte, l'utilisateur peut repérer les "spots" qu'il peut aller consulter près de sa position. - Aurélien Delavaud

Pour développer son idée, Gaultier Valentin l'a rejoint il y a un an. C'est lui qui est notamment en charge de faire connaître l'application : "On est disponible sur les 'store' depuis janvier et là on en est à 200 téléchargements. Il y a une petite communauté sur Rouen et un peu partout en France." Ambitieux, les deux jeunes entrepreneurs espèrent passer le cap des 10 000 utilisateurs très rapidement. Et pour garder les "spotters" et en attirer des nouveaux, Spottle pourrait connaître des évolutions.

"Là on est sur une première version, avec le concept de base. Pour l'instant on fait de la photo, demain on pourra faire de la photo, du texte ou du son", prévoit Gaultier Valentin. Avec Clément Avenel, ils espèrent voir cette communauté se renforcer rapidement, notamment pour poursuivre le développement en fonction des retours des utilisateurs.