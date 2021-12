Étrépagny. Hetoctoc, un site de petites annonces made in Normandy

Développer des sites Internet, c'est sa passion depuis le début de son adolescence. En autodidacte, il avait commencé par mettre sur pied un simple forum d'amateurs de jeux-vidéo. Avec Hetoctoc, Alexandre Solymos voit forcément plus grand. Originaire des environs de Rouen (Seine-Maritime), ce jeune homme de 20 ans a lancé son propre site d'annonces en ligne alors qu'il n'était que lycéen. "Une fois sorti des études, j'ai voulu continuer et je me suis lancé comme auto-entrepreneur pour essayer de vivre de cette passion", explique simplement le créateur du site.

3 000 visiteurs par jour

Forcément, la ressemblance avec le leader du domaine, Leboncoin, peut sembler évidente. Mais Alexandre Solymos veut cultiver sa différence. "Déjà, tout est vérifié manuellement : les annonces, les comptes... Il n'y a pas de robot derrière, ça permet d'éviter les arnaques, promet-il. Mais on veut aussi permettre d'avoir plus de visibilité en payant moins cher, voire même gratuitement, pour ceux qui postent beaucoup d'annonces." Dans le lot, il y a forcément quelques surprises comme ces gens qui ont essayé de vendre "un bonhomme de neige fondu. C'était un seau d'eau avec une carotte. C'est insolite mais on accepte car ça peut faire rire les gens et les attirer sur le site." Une stratégie qui marche, puisque près de 3 000 visiteurs s'y connectent chaque jour.

Depuis deux ans, Alexandre passe donc une partie de ses journées à valider des annonces. "Mais je suis aidé par ma famille", admet-il. Le reste de son temps, il le passe à travailler sur une nouvelle version de son site, "avec un design plus moderne et plus facile d'utilisation pour déposer les annonces", mais aussi sur une application pour smartphones. Toujours aussi passionné par la création de sites, Alexandre Solymos fourmille d'autres idées à mettre en œuvre. Mais pour le moment, il les garde bien secrètement pour lui.