Rouen. D2 féminine : les joueuses du FC Rouen s'inclinent à La Roche-sur-Yon

La pente commence à devenir glissante pour les Diablesses. Après deux matches sans victoire à Reims et face à Angers, les joueuses du FC Rouen ont enchainé sur un deuxième revers de rang. Cette fois, le dimanche 15 octobre 2017, elles se sont inclinées sur la pelouse de La Roche-sur-Yon, pour le compte de la sixième journée de deuxième division féminine.

Les absences se sont fait sentir sur le terrain et les joueuses de Stéphane Arnold ne sont pas parvenues à inscrire le moindre but dans cette partie, face à des adversaires plus efficaces dans les deux zones de vérité. Avec cette défaite, la deuxième cette saison, les Rouennaises chutent doucement mais sûrement au classement après des débuts plutôt réussis. Les Diablesses sont dorénavant à la huitième place de cette D2 féminine avec seulement trois points d'avance sur la zone de relégation, avant de recevoir la lanterne rouge, Lorient, le dimanche 29 octobre 2017. L'occasion rêvée de repartir de l'avant.

