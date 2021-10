Rouen. Une petite pause au Café Moustache, le premier bar à chats de Rouen

Un thé sur la table, un cookie dans les mains et un gros matou affalé et ronronnant à vos pieds. On se croirait à la maison, dans le canapé, mais nous sommes bien au Café Moustache. Le premier bar à chat de Rouen (Seine-Maritime) a ouvert ses portes ce mardi 10 octobre 2017, rue d'Amiens. Depuis, les locaux ne désemplissent pas, au point que les deux associées envisagent de réaménager les horaires pour se permettre de souffler de temps en temps.

Dès que l'on passe la porte, des petites tables, des fauteuils et des canapés occupent la petit salle. On se dirige directement vers le comptoir pour commander selon les envies et l'heure de la journée des boissons chaudes, des gâteaux ou des petits snacks salés. Partons pour un bon thé, parmi la petite sélection proposée.

Des chats déjà adoptés

On s'installe ensuite à table, et on profite de l'ambiance. Certains chats dorment dans des recoins aménagés pour eux, d'autres vont de table en table à la recherche de caresses. Comme ce gros chat roux qui fait le show lors de notre visite. Pour passer le temps, des jeux de sociétés sont disponibles pour s'amuser entre bipèdes, et des jouets permettent d'interagir avec les félins. Même si, en plein après-midi, bon nombre d'entre-eux préfèrent la sieste au jeu...

Au centre des conversations, les chats mettent de l'ambiance et créent même des discussions entre les tables voisines qui ne se connaissent pas. Et les stars des lieux y trouvent leur compte. Placés par l'association Félin' possible 76, deux des six pensionnaires ont déjà trouvé une famille pour les adopter. De ce point de vue, le Café Moustache est déjà une réussite !

