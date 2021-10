Le-Havre. Un débat public pour relier Port 2000 au canal de Tancarville

Haropa est le premier ensemble portuaire maritime et fluvial français et le cinquième port nord européen pour le trafic conteneurs. 6 000 navires ont été accueillis et 66 millions de tonnes de marchandises traitées en 2016. Des marchandises qui arrivent et partent par la route, les rails et la Seine. Au Havre, c'est Port 2000 qui traite les plus grands porte-conteneurs du monde mais il n'y a pas de liaison directe avec le fleuve. Il s'agit là d'un vrai manque. Le projet est donc de relier Port 2000 au canal de Tancarville qui lui dessert la Seine. Il faut savoir que pour 5 000 tonnes de marchandises il faut 250 camions, 125 wagons de fret et seulement une péniche.

Quatre réunions publiques sont prévues

Trois tracés sont à l'étude et seront présentés lors du débat public. Il se tiendra du 20 octobre au 29 décembre 2017 avec quatre réunions publiques: le 8 novembre au Havre de 19h00 à 22h00 aux Docks Océane, le 13 novembre à Rouen de 19h00 à 22h00 à l'espace Vue sur Seine au Hangar 10, le 4 décembre à Paris de 19h00 à 22h00 au salon NEWORK au Yachts de Paris et le 18 décembre au Havre de 19h00 à 22h00 aux Docks Océane pour présenter les résultats de l'étude socio-économique approfondie. Toutes les informations sont également disponibles auprès d'Haropa.

